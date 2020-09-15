هانى الناظر يدعو لتقطيع الكمامات عقب خلعها حتى لا يعاد استخدامها

ناشد الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، المواطنين بضرورة تمزيق الكمامة بالمقص وإلقائها بسلة المهملات عقب خلعها إذا كانت من غير القماش، أو غسلها وإعادة استخدامها إذا كانت من القماش.





وكتب الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "لى رجاء عند حضراتكم بعد الرجوع للمنزل وبعد نزع الكمامة من على الوجه إذا كانت مصنوعة من غير القماش أرجوكم استخدموا مقص وقوموا بتقطيعها أجزاء صغيرة قبل إلقائها فى سلة المهملات حتى لا يستعملها أى إنسان أو يقوم بغسلها وبيعها لآخرين أما المصنوعة من قماش يمكن إعادة استعمالها بعد غسلها جيدًا بالماء والصابون.. حذروا أصدقائكم". يأتى ذلك فى إطار النصائح والإرشادات التى يحرص الدكتور هانى الناظر، على تقديمها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، للوقاية من فيروس كورونا.

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