الأوقاف تعلن أسماء المشاكين فى تصفية قوائم الانتظار للمسابقات الدولية

وأعلنت الوزارة، عبر بيان لها، بدء اختبارات التصفية النهائية من الإثنين 21 سبتمبر وحتى الأربعاء 23 سبتمبر، من العاشرة صباحًا، بمسجد الرحمة بباب اللوق على النحو التالى:-
يأتى ذلك فى إطار استعداد وزارة الأوقاف للمشاركة فى المسابقات الدولية.
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