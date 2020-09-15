المدافع المغربي بدر بانون علي أبواب القلعة الحمراء ..مفاوضات سرية جمعت الرجاء بالأهلي .. واللاعب سيحصل علي 5 ملايين دولار

يبدو أن اللاعب المغربي بدر بانون قد دخل حيز اهتمامات النادي الأهلي بعد الأنباء التى ترددت حول اتفاق مسئولى القلعة الحمراء على ضم اللاعب فى فترة الانتقالات المقبلة بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

من ناحيته سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى فى سرية تامة للإمارات ظهر اليوم الثلاثاء، فى رحلة رقم EK928، لانهاء صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى بالإضافة للدخول فى مفاوضات مع عدد أخر من اللاعبين الأجانب لضم واحد منهم على الأقل.

وقد دخل الأهلى فى مفاوضات مع المهاجم الكونغولى مالانجو مهاجم الرجاء، بالإضافة للتفاوض مع أيوب الكعبى مهاجم أسود الأطلسى، خاصة وأنه لاعب حر حالياً ويحق له الانتقال لأي نادي، حيث سيتم التعاقد فى النهاية مع لاعب منهم على الأقل بخلاف بدر بانون.

وتمنع المغرب حالياً دخول أراضيها سوى للمغاربة العالقين لتضطر إدارة الأهلى لترتيب اللقاء التفاوضى لضم بدر بانون فى الإمارات، حيث يتواجد ممثل من نادي الرجاء المغربى بالإضافة لوكيل اللاعب، ويناقش مسئولو الأهلى شروط الرجاء المغربى الخاصة ببيع بدر بانون بعد دخول لجنة التعاقدات الحمراء فى مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاع الفريق.



فايلر يرحب ضم بدر بانون

من جانبه رحب السويسرى رينيه فايلر بالتعاقد مع بدر بانون فى ظل الاقتناع التام بإمكانياته الفنية والبدنية، فى الوقت الذى استعلم الأهلى من نادى الرجاء المغربي عن طلباتهم المادية الخاصة ببيع المدافع بدر بانون بعدما قطع الأهلى شوطا طويلا مع اللاعب ووكيله لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتتم المفاوضات بين الطرفين منذ فترة فى سرية تامة، خاصة أن الفريقين يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصرى وصعدا للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلى الوداد المغربى فيما يواجه الزمالك الرجاء.

ويعد بانون أحد أبرز اللاعبين المتواجدين فى الدورى المغربى خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربى للاعبين المحليين فى النسخة الأخيرة.



5 ملايين دولار تكاليف ضم بانون إلى الأهلى

وقال موقع " le360 " سبورت المغربي إن العقد الذي من المنتظر أن يجمع بدر بانون مع الأهلي لمدة ثلاث سنوات، سيحصل بموجبه الرجاء على مليوني دولار فيما يحصل اللاعب على ما يقارب ثلاثة ملايين دولار مقسمة على سنوات العقد.

أضاف الموقع أن فريق الرجاء اشترط الحصول على 10 % من انتقال بانون سواء على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي لأي فريق، خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما بعد الانتقال للأهلى.

- كانت انطلاقة بدر بانون الرسمية مع منتخب المغربى في مواجهة الجابون فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بديلا للمهدي بن عطية.

- توج بدر بانون مع الرجاء المغربى بكأس العرش موسم 2017 والدوري المغربي عام 2012.

- فاز بدر بانون مع الرجاء على كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018 وكأس السوبر الأفريقي 2019

- شارك بدر بانون فى 40 مباراة مع مختلف المنتخبات المغربية في العديد المراحل السنية

- قاد بدر بانون منتخب المغرب للتتويج بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2018 واختير ضمن التشكيلة الرسمية للبطولة

- فاز بدر بانون بجائزة أحسن مدافع في الدورى المغربى موسم 2017 / 2018.