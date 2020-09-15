إنفوجراف.. مصر ضمن أفضل 20 دولة بمؤشر الاستثمار في اندماج واستحواذ الشركات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انفوجراف حول دخول مصر ضمن 20 دولة في أداء مؤشرات الاستثمار في اندماج واستحواذ الشركات.
وقال المركز إنه جاء في مؤشر الاستثمار في اندماج واستحواذ الشركات – الصادر عن يورومونيتور انترناشيونال – أن مصر ضمن الأسواق النشطة عالميًا في الاستثمار من خلال اندماج واستحواذ الشركات، وحصدت مصر 78.7 نقطة هذا العام مرتفعة بذلك عن 60.6 نقطة مسجلة في عام 2019. وجاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، والهند من أحسن الدول أداءً وجنوب شرق آسيا أسرع المناطق نموًا.
وأضاف أنه يقصد بالاندماج توحد شـركتين فـي شـركة واحدة، وتتـم مثـل هـذه القـرارات بشكل طوعي وتـشتمل علـى عمليـات مبادلة أسهم أو تسديد دفعة نقدية للشركة المستهدفة، بينما يعني الاستحواذ شراء شركة أصغر بواسطة شركة أكبر، أو أن تقـوم شـركة أصـغر بالاسـتحواذ علـى حـصة الإدارة المـسيطرة فـي شـركة أكـبر بطرق ودية أو غير ودية.
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