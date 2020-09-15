قام المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة بتوقيع عقد البيع الابتدائى لأرض مشروع مدينة 6 أكتوبر، حيث تم توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الاسكان، وكان قد سبق تخصيص الأرض من قبل وزارة الإسكان للنقابة العامة للصيادلة، بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبرعلى مساحة 9.15 فدان بواقع 38000 متر.
وأوضحت نقابة الصيادلة، أنه سيتم إنشاء مدينة متكاملة للصيادلة بالأرض، تضم مشروعا سكنيا ضخما مدعما للصيادلة، مع نادى رياضى ومنطقة خدمات، إضافة إلى مول، ومنطقة ترفيه للأطفال، وحدائق ولاند سكيب، وحمامات سباحة.
يذكر ان النقابة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع أرض مدينة 6 أكتوبر، حيث تم دفع الأقساط المستحقة فى موعدها المحدد وتم إخلاء الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتسليمها للنقابة فعليًا بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم تعيين حارس عليها من قبل النقابة، وفى انتظار القرار الوزارى الذى يحدد الاشتراطات لبدء البناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 38 ألف متر.. "نقابة الصيادلة" توقع عقد شراء أرض مشروع مدينة 6 أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.