محافظ جنوب سيناء : خفض سعر المتر المسطح لمخالفات البناء بنسبة من 25 إلى 50%

اعتمد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، قرارًا بتخفيض سعر المتر المسطح لمخالفات البناء بجميع مدن وقرى المحافظة صادر عن لجنة تحديد سعر المتر، وذلك بنسبة تتراوح من 25 إلى 50% وذلك طبقًا للمواقع والأنشطة القائمة بكل مدينة، وبالنسبة لسعر المتر المسطح للقرى والتجمعات البدوية 50 جنيهًا طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.





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