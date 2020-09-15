الكاتب الصحفي طلال رسلان: قنوات الإخوان فشلت فى التحريض ضد مصر.. وخناقات بين العاملين على سبوبة التمويل

أكد طلال رسلان، الكاتب الصحفى بصحيفة صوت الأمة، أن الانشقاقات التي تضرب قيادات الإخوان بدأت في أبريل 2018، عندما انتفض عدد من العاملين الذى تم فصلهم من قناة الشرق الإخوانية من قبل أيمن نور، حيث خرج العاملين المفصولين ليفضحوا أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية.
وأضاف الكاتب الصحفى بصحيفة صوت الأمة، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مذيعى قنوات الإخوان يتلقون رواتب ضخمة للغاية، حيث إن الإخوانى محمد ناصر يحصل على 60 ألف دولار شهرياً مرتب عن ظهوره في قناة مكملين، كما يحصل عبدالله الشريف على 120 ألف دولار مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن قنوات الإخوان تتلقى ضربات قوية، خاصة أن هناك فشلا كبيرا يلاحق تلك القنوات الإخوانية التي فشلت في التحريض ضد مصر، موضحا أن هناك خلافات داخل تلك القنوات خاصة أن تلك القنوات لم يعد لديها جديد تقدمه لأنصار الإخوان.
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