حافظ أبو سعدة: الإخوان أنشأوا منصات ومواقع للترويج لأكاذبيهم

قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإخوان أنشأوا بعد 2013 منصات ومواقع إلكترونية، ومنظمات في الخارج؛ للترويج لأكاذبيهم الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أبو سعدة، في تصريح لـ"دوت الخليج"، أن الإخوان يشككون في نزاهة القضاء والنيابة والشرطة، ويعلمون على تزييف الحقائق وانتزاع الأحداث من سياقها.

وأوضح عضو حقوق الإنسان، أنه سنجد على سبيل المثال قضية اغتيال النائب العام وهي مجموعة تم تأسيسها من من قبل يحيي موسي وأصدر لهم الأوامر باغتيال النائب العام واعترفوا بجريمتهم، وتم الحكم عليهم فأشاعوا كذبا أن هؤلاء أبرياء وأنهم اعترفوا تحت التعذيب.

وتابع "نشر يحيى موسي عبر حسابه فيديو لعملية اغتيال النائب العام، كما صورها التنظيم وأرسلها له، وثبت اشتراك نفس المجموعة التي حكم عليها في تفجير موكب الشهيد هشام بركات".