محافظ أسوان : استكمال المشروعات المتعثرة وإطلاق حزمة جديدة

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب للرد على نقاشات أكثر من 100 شاب وفتاة من المشاركين فى الفوج الأول للبرنامج الرئاسى (أهل مصر) لأبناء المحافظات الحدودية.
وأوضح أشرف عطية، أنه تنفيذاً للتوجيه الرئاسى فقد تم حصر كافة المشكلات ومطالب التنمية التى تواجهها المحافظة وعرضها على مجلس الوزراء حيث لاقت اهتمام مباشر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بجانب تعاون وتنسيق كبير من كافة الوزارات والجهات المعنية من أجل تقديم كافة أوجه الدعم والاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات المتعثرة وإطلاق حزمة جديدة من المشروعات العملاقة ومنها محاور وكبارى كلابشة ودراو وخزان أسوان البديل الحر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الرئيسية والداخلية، فضلاً عن مشروعات الطاقة الشمسية والأسمدة والاستصلاح الزراعى.
ونوه إلى أنه جارى الاهتمام حاليًا بالتوسع فى إقامة المناطق الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة واستغلال المقومات والموارد الطبيعية والمحجرية والتعدينية التى تزخر بها المحافظة بما يعود بالنفع والإيجاب على المجتمع الأسوانى ويساهم فى توفير الكثير من فرص العمل المناسبة للشباب وبالتالى خفض معدلات البطالة.
وخلال اللقاء، كلف المحافظ المسؤلين بسرعة حصر كافة المطالب والرؤى والأفكار التى عرضها الشباب فى اللقاء من أجل عرضها عليه شخصيًا لاتخاذ اللازم، مع الاستفادة منها فى عمليات الدراسة والتخطيط الجارية.
وفى ختام اللقاء، كرم محافظ أسوان اللاعب مصطفى أحمد لحصوله على المركز الثالث فى بطولة الجمهورية للتايكوندو فوق 17 سنة، بجانب تكريم المدرب أشرف محمود والإدارى عصام فؤاد، وذلك تقديرًا لجهودههما فى تجهيز وتدريب أبناء المحافظة ضمن المشروع القومى للموهبة الرياضية والبطل الأولمبى برعاية وزارة الشباب والرياضة.
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