وأضاف زكريا، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن القرار يشمل جميع التأشيرات لحاملى الجنسيات المختلفة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، أن تأشيرات العمرة هى الوحيدة التى لم يعلن بشأنها أى تفاصيل إلى الآن، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ التشغيل برحلتين يوميا من جدة واثنين من الرياض وواحدة من الدمام.
وكان قد صرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، أنه صدرت الموافقات الخاصة بقيود مغادرة وعودة المواطنين إلى المملكة، مشيرا إلى أن الرفع الكامل للقيود، سيكون بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. زكريا : بدء تشغيل رحلات مصر للطيران إلى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.