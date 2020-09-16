شاهد .. زكريا : بدء تشغيل رحلات مصر للطيران إلى السعودية

وأضاف زكريا، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن القرار يشمل جميع التأشيرات لحاملى الجنسيات المختلفة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، أن تأشيرات العمرة هى الوحيدة التى لم يعلن بشأنها أى تفاصيل إلى الآن، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ التشغيل برحلتين يوميا من جدة واثنين من الرياض وواحدة من الدمام.

وكان قد صرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، أنه صدرت الموافقات الخاصة بقيود مغادرة وعودة المواطنين إلى المملكة، مشيرا إلى أن الرفع الكامل للقيود، سيكون بعد تاريخ 1 يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.