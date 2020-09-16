شاهد .. محافظ الدقهلية : تلقينا 70 بالمئة من طلبات التصالح

وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه وجه بفتح مراكز تلقى طلبات التصالح يومى الخميس والجمعة، وأن يتواجد الموظفون فيهما.

وأكد الدكتور أيمن مختار، أن هذا القرار يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والانتهاء من ملف التصالح فى مخالفات البناء والتخفيف عن المواطنين.

وناشد محافظ الدقهلية، المواطنين بأن يبادروا بدفع قيمة جدية التصالح والاستفادة من التخفيض الذى أقرته الدولة فى مخالفات البناء، قبل نهاية شهر سبتمبر.