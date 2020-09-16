أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تضع نصب أعينها دائما، الارتقاء بكل وسائل التكنولوجيا والاتصالات بجميع القرى والمدن المصرية. وأضاف "طلعت" فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن الوزارة تضع نصب أعينها زيادة الأبراج المنوط بها تقوية الشبكات فى القرى التى قد تعانى من ضعف في شبكات الاتصالات، موضحا أن الوزارة سوف تعتمد فى ذلك على التقارير الرسمية، التي يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاتصالات لـ«دوت الخليج»: زيادة أبراج التقوية في القرى التي تعاني من ضعف في الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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