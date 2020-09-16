نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يفتتحها الرئيس.. أهم المعلومات عن جامعة القاهرة الجديدة لتكنولوجيا في المقال التالي



وتسرد الفجر أبرز المعلومات عن الجامعة التكنولوجية وتسرد الفجر أبرز المعلومات عن الجامعة التكنولوجية • استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى، ومواز لمسار التعليم الأكاديمى، يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالريوس والدراسات العليا.

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح صباح اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وكذلك عدد من الجامعات الاخري الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.



• تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.



• توفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.



• إعداد كوادر تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، بالإضافة الى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة الى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة.



• التطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لجميع المراحل والمستويات الدراسية فيما يتعلق بالتعليم التكنولوجى لمواكبة التطورات السريعة فى جميع الميادين.



• تطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العربية والعالمية، من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات، وبما يضمن المساهمة فى تحقيق الأهداف التنموية.



• تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية فى مجال التعليم الفنى والتدريب. • تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية فى مجال التعليم الفنى والتدريب. ** البرامج التى بدأت الدراسة بها (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاوتوترونكس، والميكاترونكس).



البرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة (تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية).

نظام القبول جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:



• تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، لجميع المتقدمين اختبارات قبول.



• هناك اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، تتكون من 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالًا اختياريًّا من بين متعدد، ويشترط الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة النهائية. • هناك اختبارات للقبول لجميع المتقدمين، تتكون من 3 أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالًا اختياريًّا من بين متعدد، ويشترط الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة النهائية. مدة الدراسة أربع سنوات (٢+٢) تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا. الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعة:



• تمنح جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية الدرجات العلمية الاتية:



• الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص

• البكالريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص

• الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص

• الدكتوراة المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص • الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص• البكالريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص• الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص• الدكتوراة المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:



- البرامج الدراسية المفعلة:



- طاقة جديدة ومتجددة

- ميكاترونكس

- اوتوترونكس IT - طاقة جديدة ومتجددة- ميكاترونكس- اوتوترونكس IT البرامج الدراسية الجارى اعتمادها:



• تكنولوجيا الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية

• البرامج الدراسية الجارى اعدادها:

• تكنولوجيا الانتاج والخدمات البترولية

• تكنولوجيا صيانة وتشغيل القطارات

• تكنولوجيا التصنيع

• أكواترونكس

• تكنولوجيا الفندقة والضيافة • تكنولوجيا الاطراف الصناعية والاجهزة التقويمية• البرامج الدراسية الجارى اعدادها:• تكنولوجيا الانتاج والخدمات البترولية• تكنولوجيا صيانة وتشغيل القطارات• تكنولوجيا التصنيع• أكواترونكس• تكنولوجيا الفندقة والضيافة المعامل الموجودة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:



• معمل الكهرباء والألكترونيات

• معمل الألكترونيات

• معمل كمبيوتر

• معمل فيزياء

• معمل نيوماتيك وهيدروليك

• معمل حساسات وقياسات

• معمل CNC

• معمل طاقة جديدة ومتجددة

• معمل ميكاترونكس

• المعامل الجارى إعدادها والمطروحة للشراء:

• معمل مواد واختباراتها

• معمل PLC

• معمل كهرباء والكترونيات السيارات

• معمل ثرموديناميكا

• معمل سيارات

• معمل IOT

• معمل ميكانيكا موائع والآت توربينية

• معمل الات كهربية

• معمل قياسات كهربية

• معمل تركيب وصيانة خلايا شمسية

• ماكينة قطع بالليزر

• ماكينة قطع بالسلك

• ماكينة قطع بالمياه

(CNC معمل (فريزة مجهزة بالكمبيوتر

• معمل اكواترونكس • معمل الكهرباء والألكترونيات• معمل الألكترونيات• معمل كمبيوتر• معمل فيزياء• معمل نيوماتيك وهيدروليك• معمل حساسات وقياسات• معمل CNC• معمل طاقة جديدة ومتجددة• معمل ميكاترونكس• المعامل الجارى إعدادها والمطروحة للشراء:• معمل مواد واختباراتها• معمل PLC• معمل كهرباء والكترونيات السيارات• معمل ثرموديناميكا• معمل سيارات• معمل IOT• معمل ميكانيكا موائع والآت توربينية• معمل الات كهربية• معمل قياسات كهربية• معمل تركيب وصيانة خلايا شمسية• ماكينة قطع بالليزر• ماكينة قطع بالسلك• ماكينة قطع بالمياه(CNC معمل (فريزة مجهزة بالكمبيوتر• معمل اكواترونكس إعداد الطلاب بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:



• برنامج الأوتوترونكس: ويضم 56 طالب.

• برنامج الميكاترونكس: ويضم 80 طالب.

• برنامج تكنولوجيا المعلومات: ويضم 46 طالب.

• برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة: ويضم 71 طالب.