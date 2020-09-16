عاجل..الرئيس يصل لمقر افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

ووفقا لتصريحات السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، يفتتح الرئيس السيسى، عددا من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.

يشار إلى أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، هى جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية.