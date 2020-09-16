شكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للمجتمع الدولي

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن على تركيا الالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدا أن ما تريده مصر هو شمولية الدول في كافة المفاوضات بطريقة تخدم المصالح المشتركة بين الدول.

وتابع السفير سامح شكري، خلال حواره في مؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع في أوروبا والشرق الأوسط، أنه لا يجب أن تفرض أي دولة سيطرتها وهيمنتها على دولة أخرى ذات سيادة، ولا بد من التناقش حول الأيديولوجيات المختلفة دون التغيير في طبيعة شرق المتوسط.

وأوضح أن ما يجب هو التعاون لتحقيق مصالح كافة الأطراف، ووضع أسس راسخة لذلك التعاون بين الدول حتى يتم اتباعها.

وأشار الوزير إلى أن يجب على المجتمع الدولي أن ينتهج السياسات الدولية المتفق عليها، ويجب الحصول على ضمانات تضمن الشرعية الدولية لكل دولة ذات سيادة.