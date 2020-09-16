تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشيرا إلى أن الأردن قررت السماح للعمالة الوافدة بالإجازات (خروج وعودة).
وكشفت الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة قرر السماح بالإجازات (خروج وعودة) للعمالة غير الأردنية من الجنسيات غير المقيدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 20 سبتمبر 2020 وحسب الإجراءات المعمول بها سابقا في الوزارة.
واشترط قرار الوزير أن يعود العامل الوافد قبل انتهاء مدة الإجازة، وأن لا تتحمل وزارة العمل أية مسؤولية إذا انتهت مدة الإجازة وهو خارج المملكة، وأن لا يكون العامل الوافد مسجل على منصة "حماية" لغايات السفر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. الأردن تسمح للعمالة الوافدة بالإجازات "خروج وعودة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.