منهم 7 من ذوى القدرات.. تعيين 457 شابًا وإصدار 1166 شهادة مهارة ومزاولة مهنة بأسيوط

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط 457 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2419 شابًا ، فضلا عن إصدار 1166 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة.
وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أن المديرية قامت بتسجيل 39 عاملا غير منتظم جديد بالمنظومة.
كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 128 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 35 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 1497 منشأة وعقد 3 ندوات توعية من خلال مفتشى العمل، بالإضافة إلى تلقى 6 شكاوى تم بحثها بالكامل.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 128 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
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