الغرامة تصل لـ٢٠٠ جنيه.. احذر هذه المخالفات عند استقلالك القطار

حذرت هيئة السكة الحديد في إذاعتها الداخلية صباح اليوم، من استقلال القطارات بدون تذاكر وذلك تجنبا للغرامة، التي حددتها هيئة السكة الحديد وقدرها ٥٠ جنيهًا لمستقلي القطارات الروسية الجديدة بدون تذاكر.

وفي شهر إبريل 2020، رفعت هيئة السكة الحديد قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات بدون تذكرة سواء القطارات المكيفة أو العادية، بنسبة تراوحت بين 33 و200%.

وأصبحت 40 جنيهًا لركاب قطارات الـvip وقطارات النوم بدلًا من 30 جنيهًا، ورفع قيمتها لركاب القطارات المكيفة الإسباني والفرنساوي لتصبح 30 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، والقطارات المميزة والمطورة لتصبح 20 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، وقطارات الضواحي وخطي أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو لتصبح 15 جنيهًا بدلًا من 5 جنيهات.

وفيما يلي نستعرض أبرز الغرامات الموقعة علي مخالفي التعليمات بالقطارات

- غرامة قدرها 200 جنيه في حال العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.

- غرامة قدرها 200 جنيه في حال حمل أي مواد قابلة للاشتعال.

- غرامة قدرها 50 جنيها، في حال النزول أو الصعود من وإلى القطارات أثناء مسيرها أو من الأماكن غير المخصصة لذلك.

- غرامة قدرها 70 جنيها، في حال التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء الرحلة أو أثناء توقفها.

- غرامة قدرها 70 جنيها في حال الانتقال بين الأرصفة من الأماكن غير المخصصة لذلك ( الأنفاق/ الكباري).

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قال في وقت سابق إنه بفضل غرامات التهرب من تذاكر القطارات التى تم تطبيقها منذ 7 شهور استطاعت السكة الحديد تجميع 210 ملايين جنيه بواقع 30 مليون جنيه شهريا.