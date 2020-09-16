نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تنتهي من امتحانات التعليم المدمج دون أية مشكلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهت جامعة القاهرة، امتحانات التعليم المدمج لدور يوليو 2020، والتي بدأت يوم السبت 29 أغسطس الماضي واستمرت حتى 15 سبتمبر الجاري، والتي أداها نحو 6687 طالب وطالبة من المستوى الرابع وسط إجراءات احترازية مُشددة، وشهدت انضباطًا وهدوءًا ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب، مشيرًا إلى أنه جاري تصحيح الامتحانات إلكترونيًا وإعلان النتائج في أقرب وقت بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج يُعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي الذي يضم المحاضرات التقليدية، والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت، مشيرًا إلى أن ادجامعة القاهرة بدأت التعليم المدمج منذ ثلاث سنوات للجمع بين النظام التقليدي والنظام الاليكتروني.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن الجامعة أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب الراغبين الالتحاق ببرامج التعليم المدمج للعام الدراسي الجديد خاصة بالنسبة للطلاب الذين مر سنتين على حصولهم على الثانوية العامة أو ما يعادلها لاستكمال تعليمهم العالي، ومن برامج التعليم المدمج: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم.

من جانبه قال الدكتور جمال عبد العزيز مدير مركز التعليم المدمج، إن التوسع الذي قامت به الجامعة في برامج التعليم المدمج وإدخال برامج جديدة وفق توجيهات الدكتور محمد الخشت، جاءت لكي تخدم سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية، كما تم تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المدمج لمواكبة متطلبات الجودة في التعليم وقواعدها.