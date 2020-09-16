نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأزهر تستضيف اجتماع قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات في المقال التالي
وصرح الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، ان الاجتماع يشارك به جميع عمداء كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والذي يعقد برئاسة الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح عميد الكلية أن الاجتماع سوف يتناول الرؤية المستقبلية في العام الدراسي الجديد فى ظل جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تناول موضوعات أخرى متعلقة بقطاع كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.
وأعلن عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة أن لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات سوف تقوم بتكريم الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس اللجنة ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، ومحافظ بني سويف سابقًا.
جدير بالذكر أن كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، كانت من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
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