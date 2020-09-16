نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإسكان: الانتهاء من مشروعي صرف صحي للمناطق الريفية بمركز أولاد صقر في المقال التالي
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك اهتماما من القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، لتوصيل هذه الخدمة الهامة لأهالينا بتلك المناطق، وتوفير بيئة صحية، ومنع تلوث المجارى المائية، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المُعالجة، وإعادة استخدامها بما يعظم قيمة كل نقطة من المياه.
وشدد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، على ضرورة المتابعة المستمرة من جميع الجهات المعنية ببرنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية للمشروعات الجارى تنفيذها، لتحقيق أهداف البرنامج، وذلك تحت إشراف وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.
وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية العاملين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، لضمان صحة وسلامة جميع العاملين، وبما لا يعرقل حركة العمل فى المشروعات الجارى تنفيذها.
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