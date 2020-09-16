مدبولى: رفعنا كفاءة 2.3 مليون معلم

وأوضح مدبولى، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الأهلية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية تسير فى سباق محموم لمحاولة تغطية الفجوة فى إنشاء فصول تعليمية.
وأفاد رئيس الوزراء بأن المعلم يعد الركن الأساسى فى منظومة التعليم، مؤكدًا أن الحكومة، متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رفعت كفاءة 2.3 مليون معلم على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن المراحل التعليمية ما قبل الجامعى تحتاج إنشاء 353 ألف فصل دراسى لمجابهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الحكومة تواجه العديد من التحديات من بينها زيادة كثافة فصول الدراسة.
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