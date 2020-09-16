عاجل.. السيسى: لن يوجد تظلم واحد بامتحانات الثانوية فى النظام الجديد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن امتحانات الثانوية العامة الأخيرة شهدت تقديم 30 ألف تظلم بعد إعلان نتيجتها، مؤكدا أنه مع تطبيق نظام الامتحانات الجديد لن يوجد تظلم واحد بعد ذلك.





وأوضح السيسى، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الأهلية، اليوم الأربعاء، أن نظام الامتحانات فى الثانوية العامة الجديد سيمنح فرصا للطلاب لتحسين درجاتهم، ولن يوجد تظلم بسبب تقليل العامل البشرى فى التأثير على مستقبل الطلاب. وأكد أن الامتحان سيتكرر مرة واثنتين وثلاثة حتى يحصل على أعلى درجات ممكنة، لفتح الباب لتحسين النتيجة، ويتم احتساب أعلى درجة فى المحاولات لمصلحة الأسرة المصرية وأبنائها والتسهيل عليهم.

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