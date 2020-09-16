صور.. جامعة الإسكندرية تشارك فى معرض بداية للحرف التراثية

ويضم المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر المقبل أفكار لمشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، كمعدات ماكينات وآلات، لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة لهم.

ويشارك فى المعرض الذي يقام على مساحة 500 متر 60 عارضًا من محافظات "القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء والوادى الجديد والأقصر وأسوان".

ويتضمن منتجات لشباب جامعة الإسكندرية من ذوى الهمم، وآخرين من شباب معارض "منتجى" مثل المنتجات الخشبية والمنسوجات والزراعة والإكسسوارات.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تحرص على إعطاء الفرصة للطلاب، للمشاركة فى المعارض المختلفة على الصعيد المحلى والإقليمى مع صقل مهارات الطلاب الحرفية والمهنية.

وأضاف جابر، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن جامعة الإسكندرية تسعى لنشر الوعى بثقافة ريادة الأعمال، وإعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة مع مجتمع الصناعة من خلال مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال والدورات التدريبية المختلفة.