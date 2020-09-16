- 1/3
- 2/3
- 3/3
ويضم المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر المقبل أفكار لمشاريع خاصة بالشباب والمرأة المعيلة، كمعدات ماكينات وآلات، لمساعدتهم على بدء مشروعات صغيرة لهم.
ويشارك فى المعرض الذي يقام على مساحة 500 متر 60 عارضًا من محافظات "القاهرة والإسكندرية والبحيرة وجنوب وشمال سيناء والوادى الجديد والأقصر وأسوان".
ويتضمن منتجات لشباب جامعة الإسكندرية من ذوى الهمم، وآخرين من شباب معارض "منتجى" مثل المنتجات الخشبية والمنسوجات والزراعة والإكسسوارات.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تحرص على إعطاء الفرصة للطلاب، للمشاركة فى المعارض المختلفة على الصعيد المحلى والإقليمى مع صقل مهارات الطلاب الحرفية والمهنية.
وأضاف جابر، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن جامعة الإسكندرية تسعى لنشر الوعى بثقافة ريادة الأعمال، وإعطاء الفرصة للطلاب للمشاركة مع مجتمع الصناعة من خلال مركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال والدورات التدريبية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. جامعة الإسكندرية تشارك فى معرض بداية للحرف التراثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.