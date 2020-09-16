عاجل.. السيسى: المشككون فى قرارات الدولة هدفهم إسقاط الوطن

وأضاف السيسى خلال كلمته بفعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، اليوم الأربعاء، المشككون فى قرارات الدولة هدفهم إسقاط الوطن، وعلى المصريين الانتباه إلى محاولات التشكيك فيما يتم إنجازه بالدولة، إذ سيجدون دائما المشككين فى كل إجراء تتخذه الدولة". وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إن برنامج الدولة فيما يخص التعليم ما زال فى مراحله الأولى رغم دخولنا التصنيف العالمى".

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