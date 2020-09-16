السيسى: لدينا جرأة وجدية لتحسين الحياة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن عند العمل على تحسين مستوى التعليم الأساسى أو الجامعى، بدأ الهجوم والتشكيك فى الفكرة وفى الوزير والحديث عن تضييع الحكومة والمسؤولين لمستقبل أبناء المصريين.





وأوضح السيسى، خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الأهلية، اليوم الأربعاء، أنه دائما ما يتم التشكيك من قبل قوى الشر فى كل مشروع وطنى، وهدفهم إسقاط الوطن وليس مصلحته. وأشار إلى وجود جدية فى اتخاذ القرارات لتحسين الوضع، وجرأة لتغيير الوضع بعد معاناة كبيرة من أجل تحقيق التنمية.

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