مدبولى: تحويل كل الامتحانات فى الجامعات لرقمية والتكلفة 4.7 مليار جنيه

وأضاف مدبولى خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إن الدولة تستهدف رفع جودة الجامعات لتكون ضمن التصنيف العالمى، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 45 مشروعا فى مجال التعليم العالى من خلال التوسع فى الجامعات.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: "أن الدولة لديها مشروع ضخم يتمثل فى إنشاء بنية تحتية رقمية لكل الجامعات المصرية من خلال تركيب شبكات "فايبر" حتى تصبح كل الامتحانات فى الجامعات إلى امتحانات رقمية بتكلفة 4.7 مليار جنيه".