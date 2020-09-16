مصر تنظم الحلقة النقاشية الدولية ويبينار حول اعادة البناء بشكل أفضل فى...

نظمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوصفها رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي cop 14 حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفراس بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي حول اعادة البناء بشكل أفضل فى ظل جائحة كورونا تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: حماية التنوع البيولوجي، مكافحة تدهور الأراضي والتخفيف من تغير المناخ للحد من مخاطر الاوبئة في المستقبل". شارك فيها مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مدير عام منظمة الصحة العالمية، مدير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، رؤساء والأمناء التنفيذيين لاتفاقيات تغير المناخ ،التنوع البيولوجي ، والتصحر وعدد من الخبراء العلميين واكثر من 450 مشارك من مسئولي البيئة حول العالم للعمل المشترك من أجل الطبيعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التفكير في إعادة البناء بشكل أفضل فى ظل ما يعانيه العالم حاليا من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يتطلب النظر في عدد من القضايا البيئية في نفس الوقت، فالتطور المستمر وتزايد احتياجات الإنسان للمأوى والغذاء والصحة والتعليم يعتمد على وجود نظام بيئي متوازن ، لذا اجمع العالم خلال الثلاثين عاما الماضية على ضرورة العمل المتواصل لصون الموارد الطبيعية ومواجهة آثار تغير المناخ ومكافحة التصحر بشكل متسق.

وأوضحت فؤاد بوصفها رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الاطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي cop 14 انه تم الاعداد للندوة بدعم من سكرتارية الاتفاقية منذ عدة شهور لعقد هذا الاجتماع للتأكيد على مجموعة من الرسائل التي يجب النظر فيها بعمق، فما يواجهه العالم الآن من جائحة كوفيد ١٩ وآثارها والتي ترجع أسبابها إلى الإسراف في استغلال الموارد الطبيعية وعدم إدارتها بشكل مستدام، فقد لقنت الجائحة العالم درسا حول مدى احتياجنا للحياة بتناغم مع الطبيعة. لقد أدى تدهور النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي واستخدامه غير المستدام إلى زيادة خطر انتشار الأمراض من الحيوانات البرية إلى البشر. كما أن تأثير تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم هذا الخطر ويزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالعوائ