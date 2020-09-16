تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. الأردن تسمح للعمالة الوافدة بالإجازات ”خروج وعودة”

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان

يشيرا إلى أن الأردن قررت السماح للعمالة الوافدة بالإجازات (خروج وعودة).

وكشفت الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة قرر السماح بالإجازات (خروج وعودة) للعمالة غير الأردنية من الجنسيات غير المقيدة اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 20 سبتمبر 2020 وحسب الإجراءات المعمول بها سابقا في الوزارة.

واشترط قرار الوزير أن يعود العامل الوافد قبل انتهاء مدة الإجازة، وأن لا تتحمل وزارة العمل أية مسؤولية إذا انتهت مدة الإجازة وهو خارج المملكة، وأن لا يكون العامل الوافد مسجل على منصة "حماية" لغايات السفر.