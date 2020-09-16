رئيس الوزراء يكشف عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفنى

أكد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لإنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفنى، حتى نسمح للشباب لاستكمال الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى إنشاء 100 كلية ومعهد حكومى، والتوسع فى إنشاء أفرع للجامعات الدولية حتى نوفر مستوى التعليم للطلاب المصريين مثل الموجود فى الخارج .

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته المذاع اليوم على فضائية "دوت الخليج"، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أحد الصروح العلمية العملاقة التي نجحت الدولة فى بنائها لرفع وزيادة جودة التعليم في مصر.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته المذاع اليوم على فضائية "دوت الخليج"، أن قضية التعليم والمعرفة مهمة للغاية، وتأتي على أوليات الدولة والحكومة وكافة الوزارات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر قادرة على التعلم والانضمام للدول الكبرى، مؤكدًا أن أولاد مصر يستحقون تعليما راقيا ليعيشوا حياة ومستقبل كريم.