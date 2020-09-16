"إسكان البرلمان": قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في مصلحة المواطن

حيث تم وضع حد أدنى وأعلى لقيمة المخالفة، مؤكدًا أن البناء المخالف والنمو العشوائي خلال السنوات الأخيرة أثر بصورة مباشرة على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وانعكس ذلك على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح "المغازي" في بيان له، اليوم الأربعاء، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، سيكون له مردود على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق بصورة واضحة، وذلك من خلال عدة عوامل أولها وقف النمو العشوائي بصورة نهائية، والتخطيط الاستراتيجي وفقا لطبيعة كل منطقة والوقوف على طبيعة كل منطقة وقدرة شبكة المرافق الاستيعابية، وأخيرا تخصيص إيرادات التصالح في المخالفات لصالح المشروعات القومية والبنية التحتية، ولهذا فإن القانون في صالح المواطنين في المقام الأول والأخير.

ولفت المغازي، إلي إن هناك العديد من المناطق سواء في المدن أو القرى أو حتى التوابع التي لم تكن موجودة على أرض الواقع وبعد هذا الكم الهائل من البناء المخالف أثر على شبكة الخدمات والمرافق وتسبب في تهالكها.

وأشار وكيل اللجنة، إلي أن التشريع منذ اللحظة الأولى كان هناك مرونة في التعامل، وحرص من قبل جميع مؤسسات الدولة على مراعاة المواطنين غير القادرين، وأن القانون ليس إجراء عقابي بقدر ما هو عمل تنظيمي في المقام الأول والأخير.

أخر إحصائيات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 776 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 85745 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 101340 حالة من ضمنهم 85745 حالة تم شفاؤها، و5679 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

