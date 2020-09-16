صور.. استرداد 22 ألف متر من أراضى الدولة بالإسكندرية

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وقال حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملات نجحت فى استرداد 22 ألفًا و428 مترًا من أراضى أملاك الدولة وإزالة كل التعديات عليها.
وأوضح الجمال أنه تم وضع 15 لافتة توضح ملكية الدولة لها وتحظر التعامل عليها، موضحًا أن تلك الأراضى تقع بنجوع "السيوية، والعزبة الغربية، والجزار، وأبو العبد، وخنيفر".
وأضاف رئيس مدينة برج العرب أنه سيتم استغلال أراضى الدولة المستردة فى إنشاء مشروعات ونقاط خدمية لأهالى القرى والنجوع ببرج العرب.
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