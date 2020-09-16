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صور.. استرداد 22 ألف متر من أراضى الدولة بالإسكندرية

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الإسكندرية - هشام وليد 2020-09-16 12:22 0 تبليغ

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وقال حسن الجمال، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن الحملات نجحت فى استرداد 22 ألفًا و428 مترًا من أراضى أملاك الدولة وإزالة كل التعديات عليها.

وأوضح الجمال أنه تم وضع 15 لافتة توضح ملكية الدولة لها وتحظر التعامل عليها، موضحًا أن تلك الأراضى تقع بنجوع "السيوية، والعزبة الغربية، والجزار، وأبو العبد، وخنيفر".

استرداد أراضي الدولة ببرج العرب

وأضاف رئيس مدينة برج العرب أنه سيتم استغلال أراضى الدولة المستردة فى إنشاء مشروعات ونقاط خدمية لأهالى القرى والنجوع ببرج العرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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