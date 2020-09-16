19 رئيس وحدة محلية.. محافظ الجيزة يجرى حركة تغييرات

وشملت حركة التغيرات التى أجراها محافظ الجيزة 19 قيادة بالمراكز والمدن وهم على منصور على، رئيساً للوحدة المحلية لقرية البراجيل، ومحمد أحمد ياسين، رئيساً للوحدة المحلية لقرية برطس، ومحمود بيومى عبد الحفيظ، رئيساً للوحدة المحلية لقرية بشتيل بمركز ومدينة أوسيم، ومحمد عيد محمد، رئيساً للوحدة المحلية بالمنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، وسونيا يونس محمود، رئيساً للوحدة المحلية بالودى، وأحمد عبد الغنى خليل رئيساً للوحدة المحلية بالإخصاص، ورمضان عبد الونيس محمد، رئيساً للوحدة المحلية بغمازة الصغرى بمركز ومدينة الصف، ومجدى عبد الرحمن عبد الوهاب، رئيساً لوحدة القطورى، وشريف عفيفى عبد المنعم، رئيساً لوحدة المتانيا، وعبد المنعم محمد عبد المنعم، رئيساً لوحدة طهما، وخالد محمد عبد الرحمن، رئيساً لوحدة ميت القائد بمركز ومدينة العياط.
وشملت التغييرات: العمادى محمد عزمى، رئيساً لقرية منديشة، وسعادة حمدى حسن، رئيساً لقرية الزبو بمركز ومدينة الواحات، وكمال فتحى حافظ، رئيساً للوحدة المحلية لقرية بهرمس، وعمر عيد حسانين، رئيساً للوحدة المحلية لقرية يرقاش، ورجب جمال محمد، رئيساً للوحدة المحلية لقرية أبو غالب، وفؤاد ماهر عبد الفتاح، رئيساً للوحدة المحلية لقرية كفر حجازى، وأحمد حسنى عبد الفتاح، رئيساً للوحدة المحلية لقرية بنى سلامة، وأحمد عبد الفتاح عبد الواحد، رئيساً للوحدة المحلية لقرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر.
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