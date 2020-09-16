عاجل.. السيسى يطالب رئيس الوزراء بتحسين أحوال المعلمين

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، بدراسة تحسين أحوال المعلمين تقديرا لدورهم الكبير فى تشكيل وعى الأجيال بمختلف مراحلهم، مطالبا بوضه تصور لهذا التحسين وعرضه عليه فى أقرب وقت حتى يتم دراسته جيدا وتنفيذه بما يصب فى مصلحة كل المعلمين.





وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حضوره فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، اليوم الأربعاء، بالشكر للقائمين على قطاع التعليم لدورهم فى تطوير المناهج وجودة التعليم، مضيفا أن المناهج التى تم وضعها فى النظام الجديد تعد من أفضل مناهج التعليم فى العالم. وأضاف السيسى أن نجاح مشروعات التنمية فى مختلف المجالات بمصر لن يتم إلا بتكاتف الدولة والمواطنين معا، وذلك من خلال ثقتهم فى الخطط التى وضعتها الدولة خلال السنوات الماضية ومساندتها بكل قوة فى مواجهة محاولات التشكيك المستمرة. وتابع الرئيس السيسى قائلا:"المرحلة المقبلة قد تجد مزيدا من التشكيك فى جدوى الجهود المبذولة من الدولة".

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