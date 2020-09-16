عاجل.. السيسى: مناهج التعليم فى مصر أصبحت من الأفضل عالميا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الشكر لقطاع التعليم، لعمله خلال السنوات الماضية على بناء مناهج جديدة من أفضل المناهج بالعالم، مؤكدا أن كل المتخصصين فى العالم يشهدوا ويقدروا الأمر.





من جانبه قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء: "المتخصصون بيقولوا كل المناهج اللى اتعملت فى مصر تصنف تصنيف عالى، واحنا معملناش دا عشان نتصنف وإنما عشان نعمل جودة لتعليمنا. وأشار إلى أن التشكيك الذى صاحب عمليات تغيير المناهج كان كبيرا جدا، والدولة بذلت جهدا كبيرا فى كل ما يتم تطويره.

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