السيسي ممازحا وزير التربية والتعليم:”ممكن المصريين يكونوا راضين عنك دلوقتي”

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وهذا بعد القرارات التي اتخذتها الدولة تجاه المعلمين ونظام التعليم للطلاب.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح الجامعة اليابانية بالإسكندرية وجامعات أهلية، إن كلا من المعلم والطبيب لهم دور مهم ورسالة سامية وهي بناء الإنسان، لأن المعلم ينشئ شخصية سوية، والطبيب يحافظ على صحة هذا الإنسان وحمايته.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة قررت أن تقوم بإعفاء المدرسين من الضرائب بنسبة 60% وهذا سيتم تطبيقه خلال العام القادم.

وأضاف أن علاوات المدرسين ستزيد بنسبة 10% الى 12%، لافتا إلى أن الدولة زادت الحافز الإضافي للمدرسين من 150 جنيها لـ 375 جنيها.