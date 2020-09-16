وزير التعليم: عرض مشروع إنشاء هيئة الجودة غدا على مجلس الوزراء

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن وضع اللمسات النهائية لمشروع إنشاء هيئة الجودة وعرضه غدا على مجلس الوزراء، مضيفا بأن مهمتها رفع جودة المناهج والمعلمين بالتعاون مع ألمانيا الاتحادية.
وقال وزير التعليم خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في برج العرب الأربعاء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العام الدارسى المقبل سيشهد توزيع 1.8 مليون جهاز تابلت، وتركيب 36 ألف شاشة من أحدث أنواع الشاشات، فضلا عن توصيل شبكات الفايبر للمدارس.
وأشار وزير التعليم إلى أن هناك نحو 10.5 مليون امتحان إلكتروني في فترة كورونا، مشيرا إلى أن المركز القومى للامتحانات حصل على خبرات أجنبية في هذا الصدد"، مضيفا بأن الفصول الذكية حل للكثافة الطلابية".
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