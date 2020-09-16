السيسى: استكمال تطوير التعليم يحتاج إلى تعاون المواطنين مع الدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن جهد كبير بذلته الدولة فى بناء مناهج جديدة للتعليم المصرى تعتبر من أفضل المناهج فى العالم، قائلا: "حلم أن يكون لدينا منهج جديد.. وتحصل على تقدير خبراء التعليم فى العالم".

وأضاف السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالاسكندرية: "أن الدولة تسعى بكل جهد لجودة التعليم المقدم والمسار الخاص بتطوير التعليم استمرت رغم عملية التشكيك التى صاحبت التطوير.. وعلينا الانتباه إلى التشكيك فى إجراءات تطوير التعليم.. الدولة بذلت جهد كبير فى تطوير المنظومة التعليمية.. واستكمال تطوير المنظومة عملية نجاح جهد مشترك بين الدولة والمواطنين.. وإذا لم يكن هناك ثقة من المواطنين وتعاون كامل للتطوير سوف نجد أنفسنا أن ايد واحدة اللى بتسقف".