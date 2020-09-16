وزير التعليم يكشف عن موعد أول اختبار إلكترونى لطلاب الدبلومة الأمريكية

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، عن انتهاء مشكلة الدبلومة الأمريكية، قائلا: "حاولنا نجيب امتحان أمريكي بديل، علشان متبقاش مصر معرضة لأى قرار خارجي ويبقا ولادنا تحت رحمة هذا ونجحنا في الوزارة خلال 3 أسابيع في عمل امتحان مصري 100% يقيس درجة تحصيل الدبلومة الأمريكية بالتعاون مع التعليم العالى". وقال وزير التعليم خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في برج العرب الأربعاء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "دولة الإمارات أخدت 5 سنين علشان يبنوا الامتحان ده، وسيتم الإعلان عن توقيت الامتحان إلكتروني قبل نهاية سبتمبر الجاري". وأكد "شوقى" أن نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد والمقرر تطبيقه بداية من العام الدراسى الجديد سيمنع الغش الإلكترونى، مشيرا إلى أن هذا النظام الجديد يمنح فرص امتحان متكررة لطلاب الثانوية العامة واعتماد الدرجة الأعلى. وتابع وزير التعليم خلال كلمته، إلى أنه في إطار المنظومة الجديدة لنظام الثانوية العامة، سوف يتم توفير مكتبة الدروس الالكترونية للمرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن هناك E- books، منصة تعليمية جديدة من خلال كتب الكترونية تفاعلية.

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