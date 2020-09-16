السيسى يطالب الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد، قائلا: "هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة فى العمل مع انتهاء اليوم الدراسى وتصطحب أولادها.. وهذا العام الوضع مختلف الطلاب فى المنزل.. ولذلك علينا دراسة وضع المراة العاملة فى إطار تخفيف الحضور للمدراس، بحيث تكون الأولوية للسيدة التى لديها أولاد فى المدارس".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالاسكندرية: "علينا الانتباه للرياضة.. لا يمكن أن نقبل أن يكون العقل هائل والجسم مش قوى.. ده هيكون نقطة ضعف.. وعاوزين نستفيد وكل واحد يستفيد من قدراته.. ومش ينفع يكون عندى انسان متميز وتكون اللياقة الصحية والرياضية ضعيفة.. ومع تواجد أولادنا فى المنازل الرياضة موضوع مهم .. وعلينا ممارسة الأنشطة رياضية بشكل لطيف.. من خلال ممارسة الألعاب عبر الكمبيوتر وتستفيد الأسر فى جميع مراحل الحياة.. بناء الجسم أمر فى منتهى الأهمية".

وتابع الرئيس السيسى: "المعلم والطبيب اهم وأقدس مهمة.. المعلم يوفر التعليم والطبيب يحمى الصحة لتستمر الحياة.. ونحن نحاول دعم المعلمين وتم الاتفاق على أن الاعفاء الضريبى 60 % ورفع كادر العلاوات إلى 12 % والحافز الاضافى إلى 375 جنيه وهذا لا يكفى.

ووجه الرئيس الحديث إلى الحكومة والمالية: "ادرسوا من اجل تحسين المعلمين خلال هذه المرحلة ونتخذ فيه إجراء".