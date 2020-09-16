قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة على استعداد لتخصيص 100 مليار جنيه لتعليم ومنح الشباب أدوات العمل بالسوق الحر، لو أن هناك 100 ألف شاب قادر على التعلم والمشاركة، مضيفا: "أنا هفتح له مجال ياكل منه كويس، ودا سوق مفتوح مش هناخد حاجة من حد".





أضاف السيسى، خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء: "لو احنا فى مصر 20 ألف شاب من النوع دا، ودا مش موجود، وبنعمل فرز لاختيار الشباب اللى جاهزين يلتحقوا بالمستوى دا، لو جبتولى 100 ألف شاب لو عاوز 100 ألف جنيه عشان نعلمهم هنعلمهم، يعنى 100 ألف فى 100 ألف بـ100 مليار جنيه، الدولة هتقدم النوع دا من التعليم كشكل من توفير فرص". وأشار إلى اختيار الشباب وانتقائهم للعمل على تطويرهم ثم تأهيلهم لسوق العمل، ويتراوح المبلغ المطلوب لتأهيل شاب واحد من 3 آلاف إلى 100 ألف جنيه، موضحا أنهم يتم منح الشباب تأهيل عالى الجودة لهذا الأمر،

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: مستعدون لتوفير 100 مليار جنيه لتأهيل الشباب لسوق العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.