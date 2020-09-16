رئيس وزراء موريشيوس يستقبل سفير مصر فى بورت لويس

وشهد اللقاء تباحثاً حول مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلديّن، وكذا الإنجازات التى تمت خلال السنوات الماضية وسبل البناء عليها من أجل دفع العلاقات.

بحسب بيان اليوم الأربعاء، أعربت السفيرة خلال اللقاء عن تقديرها للدعم الذى أبدته الحكومة الموريشية خلال سنوات عملها كسفير، مما أسهم فى تعزيز العلاقات بين الدولتيّن، كما ثمّنت مواقف موريشيوس الداعمة لمصر فى المحافل الدولية، خاصةً فى حربها ضد الإرهاب.

من جانب آخر، أجرت السفيرة عدداً من اللقاءات مع وزراء التعليم والزراعة والبنية التحتية فى موريشيوس، وذلك لمراجعة أوجه التعاون المختلفة، لا سيما فى مجال التعليم والتدريب المهنى والمنح الدراسية، وفرص تعزيز الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية، فضلاً عن فرص جذب الاستثمارات المصرية إلى قطاع البنية التحتية فى موريشيوس.