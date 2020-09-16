الاتصالات: مستقبلنا رقمى تستهدف تدريب 100 ألف شاب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "مستقبلنا رقمى" تستهدف فى خلال العام ونصف المقبلين، تدريب 100 ألف شاب من كل أنحاء الجمهورية بتكلفة 300 مليون.





أضاف طلعت، خلال كلمته فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من المدارس والجامعات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء: "نعمل على تأهيل الشباب لينافسوا فى سوق العمل الحر بكل قوة وكفاءة، مؤكدا أن سوق العمل الحر هو منصات تطرح فيه مشاريع من بضعة دولارات لعشرات الآلاف ويتبارى الناس لتطبيقها فى محل إقامتهم". تابع: "دا تكريس فعلى لعولمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقوام هذه الصناعة 36 مليار دولار كل عام، ويعمل بها أكثر من 6 مليون متخصص حول العالم".

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