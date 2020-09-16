وزير قطاع الأعمال: تعاون مثمر مع القطاع الخاص بمجالات الإنتاج المختلفة

وفى مستهل اللقاء، استعرض الوزير عددا من الإجراءات الإصلاحية الإدارية والتشريعية التى نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ومن بينها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، والتى صدرت مؤخرا بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتى تستهدف زيادة مستويات الحكومة والإفصاح بالشركات، والسعى نحو تماثل قواعد الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، ووضع قواعد جديدة لتشكيل مجالس إدارة الشركات القابضة والتابعة.

أشار، فى بيان رسمى، إلى برنامج الوزارة للتحول الرقمى فى 63 شركة ما بين قابضة وتابعة بهدف ميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل، من خلال نظام تخيطط وإدارة موارد المؤسسات (ERP)، وذلك فى 6 محاور رئيسية المالية، والإنتاج، والمبيعات، والمخازن، والمشتريات، والموارد البشرية، وتشكيل وحدات للتسويق المركزى بكل شركة قابضة، وتقييم إدارات الشركات من خلال استشاريين متخصيين، وتطوير دليل الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات والذى بدأ العمل به فى أول يوليو 2020، كذلك الجهود الجارية لتطوير لوائح العمل بالشركات.

وطرح وزير قطاع الأعمال، خلال الاجتماع، العديد من الفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة ومجالات للشراكة بأشكال متعددة، ومنها مشروعات إنتاج زراعى وحيوانى فى منطقة توشكى من خلال أراضى مستصلحة بمساحة نحو 40 ألف فدان، ومجزر آلى يعد من أكبر وأحدث المجازر فى مصر بطاقة 45 رأس/ ساعة.

وفى مجال الغزل والنسيج، أشار سيادته إلى مشروع التطوير الشامل الجارى تنفيذه فى شركات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج التابعة للوزارة باستثمارات تتجاوز 21 مليار جنيه، من المقرر الانتهاء منه والعمل بالمنظومة الحديثة فى الربع الثالث من 2022، لافتا إلى أن الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص فى مرحلتى الصباغة والتجهيز، وإقامة مجمعات للمشروعات الصغيرة فى مجال الملابس الجاهزة.

وأوضح أن الوزارة تنفذ حاليا منظومة جديدة فى تداول الأقطان تطبق فى 4 محافظات للموسم الحالى 2020، تقوم على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين وإجراء مزادات عليها بهدف الارتقاء بالقطن المصرى والحفاظ على نطافته وتحسين جودته وزيادة صادراته بقيمة مضافة فى صورة غزل وأقمشة، إلى جانب تحديث محالج القطن حيث تم تشغيل أول محلج مطور فى الفيوم وجارى الانتهاء من ثلاثة محالج أخرى فى الشرقية والبحيرة والغربية نهاية العام الجارى.

وأكد أن الوزارة تتبنى أيضا تجربة لزراعة القطن قصير التيلة تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على مساحة نحو 219 فدانا بمنطقة شرق العوينات، وذلك بهدف إحلال واردات مصر من الأقطان قصيرة التيلة ومنتجاته من الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة والتى تقدر بالمليارات سنويا.

وأوضح، أن من بين الفرص المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أنه يجرى دراسة دمج شركات نقل الركاب الثلاث التابعة فى كيان واحد قوى بعلامة تجارية جديدة مع طرحه للإدارة والتشغيل بواسطة القطاع الخاص، ومن بين فرص الشراكة فى قطاع السياحة والفندق، إحياء فندق كونتيننتال بوسط القاهرة على نفس الطراز المعمارى الذى بنى عليه فى عام 1870، إلى جانب أرض سافوى المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتقع على نهر النيل بمحافظة الأقصر، والتى ترغب الوزارة فى استغلالها فى تنفيذ مشروع سياحى فندقى.

أضاف، أن الوزارة تعمل على توفير حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر شركاتها التابعة العاملة فى هذا المجال لتقديمها من خلال مبادرة "جسور" التى سيتم إدارتها بواسطة مشغل دولى ذو خبرة ومتخصص فى هذا الشأن، إلى جانب قيام الوزارة بتطوير كتالوج إلكترونى يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها بما يمكن من الوصول لأسواق خارجية جديدة وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتجاتها للخارج.

كما طرح فرصًا للتطوير العقارى من خلال الاستفادة من الأراضى غير المستغلة المملوكة للشركات، والواقعة بمناطق متميزة بمختلف المحافظات، وكذلك الشراكة فى تطوير فروع شركات التجارة الداخلية.

وفى مجال صناعة الأدوية، أشار إلى أن الوزارة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص فى إنتاج مستحضرات جديدة وتصنيع الخامات الدوائية، فى ضوء تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP على مستوى الشركات الإنتاجية التابعة بتكلفة تقدر بحوالى 1.7 مليار جنيه.