الوضع تغير.. أبرز 9 تصريحات للرئيس فى افتتاح الجامعة المصرية اليابانية

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، جانبا من تصريحات الرئيس التى أدلى بها خلال افتتاحه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم، صباح اليوم.





وجاءت التصريحات كما يلى:

- نشهد تحسنا ملحوظا فى مستوى ومكانة التعليم فى مصر

- الوضع الآن تغير ولدينا جامعات تفتتح لأول مرة

- المشككون فى إجراءات الدولة هدفهم إسقاط الوطن

- لا نستهدف من إجراءات الإصلاح الضغط على الناس بل المصلحة الوطنية

- حجم الجامعات والمدارس التى أنشئت خلال السنوات الست الأخيرة أضعاف ما حدث فى 40 سنة

- يجب إعطاء الأولوية للأمهات العاملات فى تخفيض نسب الحضور بالعمل

- الطلاب فى المدارس سيحضرون يومين أو ثلاثة لمواجهة كورونا

- الدولة تخطط لمضاعفة كل ما لديها لمواجهة الزيادة السكانية خلال 30 عاما

- أتوجه بالشكر للقائمين على قطاع التعليم لدورهم فى تطوير المناهج ومنظومة التعليم

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