السيسى عن مبادرات تأهيل الشباب: "الدولة صاحية أوى فى كل شىء"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تواصل مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات من أجل تقليل مدة مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب ليكون لمدة عام بعد أن كانت المبادرة على عامين، من خلال توفير مكان للإقامة يتوفر فيه الفصول ومكان الاقامة والاعاشة جاهزة لاستقبال ألف طالب، لافتا إلى أالعدد لا يتوقف على الألف فقط ، لأن وفق الاستهداف نبحث عن المستوى القادر على اجتياز هذه المبادرة المتقدمة عالميا وفنيا .

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالاسكندرية: "ولو عندى ألفين ولو 3 أو حتى 5 الاف.. الدولة مستعدة لتأهيل الشابات والشباب واستفيد من هذا العرض.. الدولة قاعدة صاحية أوى وصاحية خالص فى كل شئ.. فيه دول جنب مننا سبقتنا بـ 25 سنة فى الذكاء الصناعى... واحنا نسعى إلى التطوير والتدريب".

وتابع الرئيس السيسى: "التدريب يكون وفق اختبارات قوية جدا حتى المتدرب يكون قادر على تحصيل المواد التعليمية.. وأنا قولتهم احنا مش فى الجيش.. انا وفرت وقت المواصلات وتركيز الجهد لمدة سنة بمستوى لغة متقدم بالاضافة إلى المواد التخصصية.. بعلن الكلام ده لشباب وأسر مصر.. الهدف مش الف ولا 2 ولا 3 .. احنا بنخرج مئات الاف كل سنة.. واللى بنتكلم عنه.. ولو وفرنا فلوس الدروس الخصوصية لمثل هذه المبادرات يكون الوضع أفضل".