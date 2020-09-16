وأضاف أن التجربة الذاتية للشباب الصغير الذي خاضوا في السن 18 ، 20 عاما أمر أكثر من رائع بفضل التعليم والتأهيل والجدية. وأضاف الرئيس : " هناك الكثير من الفرص لكنها تحتاج جهدا، ساعدني وجهز نفسك حتى تستطيع الالتحاق بسوق العمل في أسرع وقت ". وتابع: " هناك فرز للشباب لاختيارهم للتدريب والالتحاق بسوق العمل " .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: الدولة تستطيع تقديم التأهيل التكنولوجي والتعليم لـ 100 ألف شاب دون تكليفهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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