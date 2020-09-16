غدا عبر الإنترنت.. "الأطباء العرب" يناقش تعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين

تحت شعار "تأييد سلامة العاملين الصحيين"، ينظم اتحاد الأطباء العرب غدا الخميس يوما علميا عبر الإنترنت، بالتعاون مع الرابطة العربية لسلامة المرضى، وبمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية.

ويأتي اليوم العلمي لاتحاد الأطباء العرب بالتزامن مع احتفالية منظمة الصحة العالمية بـ"اليوم العالمي لسلامة المرضى"، والذي يوافق السابع عشر من شهر سبتمبر من كل عام.

ويشارك في فعاليات اليوم، عدد من رواد ورموز العمل الصحى من مختلف الجامعات المصرية وخاصة من المتخصصين في سلامة المرضى، وجودة الرعاية الصحية ومكافحة العدوى.

ويناقش اليوم العلمي قضايا عديدة أبرزها، سلامة المرضى خلال جائحة فيروس كورونا و استراتيجيات سلامة المرضي وتطوير الجودة ، وجهود منظمة الصحة العالمية لدعم سلامة العاملين الصحيين.

فى مجال الرعاية الصحية"، وجلسة أخري بعنوان صحة العاملين الصحيين وسلامة المرضي: وجهان لعملة واحدة. ومن بين القضايا التي يناقشها المؤتمر "القيادة الصحية الفعالة خلال الجائحة وما بعدها،" و"الصحة النفسية" لدي اختصاصي الرعاية الصحية للعاملين فى مستشفيات العزل وغير مستشفيات العزل فى مصر خلال كورونا.

وتنتهي فعاليات اليوم بمناقشة طب الكوارث الحد من المخاطر والأعباء فى سياق كورونا، وكيف تضمن السلامة النفسية للعاملين الصحيين الرعاية الذاتية المستمرة.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، في تصريح صحفي له، إن اليوم العلمي الذي ينظمه الأطباء العرب يستهدف التركيز على تعزيز ثقافة سلامة المرضى، وحماية مقدمى الخدمة الصحية من العدوى خاصة فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا.

وأكد رسلان أهمية ترسيخ مفهوم سلامة المرضى، باعتبارها الركيزة الأساسية ومحور العملية الصحية.

ونبه أمين عام اتحاد الأطباء العرب إلى أهمية اليوم العلمي الذي ينظمه اتحاد الأطباء العرب لإلقاء الضوء على أهمية سلامة العاملين بالحقل الصحي؛ كأولوية أولي باعتبارهم خط الدفاع الأول لضمان سلامة المرضى خاصة في ظل الانتشار المتنامي للعديد من الأوبئة ومن بينها كورونا.

ويقدم المعهد العربي للتنمية المستدامة (معتمد) التابع لاتحاد الأطباء العرب، دبلوم "سلامة المرضى"؛ بهدف الارتقاء بمستوى الممارسة المهنية لكل أعضاء الفريق الصحي لتحسين مستوى أداء الخدمات الصحية وبمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى أعلن معهد "معتمد" تخفيض 10% على رسوم الاشتراك لدبلوم سلامة المرضى لجميع المشاركين فى فعاليات اليوم العلمى.

يشار إلى أن معهد معتمد هو أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية؛ حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و5 شهادات مهنية متخصصة.