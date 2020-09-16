بطاقة 40 ألف متر مكعب في اليوم وتمويل 295 مليون يورو.. افتتاح محطة معالجة المياه بالمحلة

افتتح ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، والدكتور سيريل نون، سفير ألمانيا، وكريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، صباح اليوم الأربعاء، محطة معالجة المياه بمدينة المحلة، وبحضور المدير العام للشركة القومية للمياه والصرف الصحي ومحافظ الغربية.

وقال بيان مشترك لسفارات ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي إن المشروع يتضمن تحديث محطة معالجة المياه القائمة وزيادة طاقتها بقدرة تصل إلى حوالي 40000 متر مكعب من المياه يوميا. وبفضل هذا المشروع المتعلق بالبنية التحتية، والذي يأتي في إطار برنامج IWSP 1 (Improved Water and Sanitation Program)، سيتمكن حوالي 600 ألف نسمة من قاطني هذه المنطقة من الحصول على مياه نظيفة عالية الجودة.

ويأتي برنامج IWSP 1 في إطار مبادرة أوروبية تهدف إلى تحسين خدمات مياه الشرب ومعالجة المياه في أربع محافظات بالدلتا (البحيرة ودمياط والغربية والشرقية). وهناك العديد من الممولين المشاركين في تحديث مشروعات البنية التحتية القائمة وفي إنشاء مشروعات جديدة منها بهدف تحسين خدمات المياه ومعالجة المياه لسكان المحافظات المعنية.

وخلص البيان بأن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به على صعيد التنسيق بين مختلف الممولين الأوروبيين بتمويل مقدم بصفة مشتركة بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI) وبنك التنمية الألماني لإعادة الإعمار (KfW) بجانب تمويل مقدم من الحكومة المصرية، بإجمالي يصل إلى 295 مليون يورو.