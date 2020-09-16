لدفع عجلة التعاون.. وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي بالقاهرة سبل التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث ودفع التعاون مع الشركات الإيطالية ونظيرتها بالإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المشترك وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد الوزير "مرسي " بأن اللقاء شدد علي ضرورة إستمرار وتطوير التعاون بين الجانبين سواء في مجال الصناعات العسكرية أو الصناعات المدنية، وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات كما تم توجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الشركات الإيطالية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتوفرة بها وتحديد أوجه جديدة للتعاون خاصة في مجالات التصنيع المشترك لطلمبات المياه الغاطسة بالتعاون مع شركة " Caprari" الإيطالية كذلك التصنيع المشترك لمعدات الميكنة الزراعية والري المحوري ومعدات الصوامع وتخزين الحبوب بأنواعها والتعاون في مجال صناعة البرمجيات كذلك التعاون والتنسيق مع الشركات الإيطالية في المجال العسكري.

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر بأنه تم مناقشة آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع المختلفة لافتًا إلي أن الجانبان قد اتفقا علي دفع عجلة التعاون خلال الفترة المقبلة وحث الشركات الإيطالية علي مزيد من المشاركة مع شركات الإنتاج الحربي خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين ومنها التعاون مع شركة "راينميتال" وشركة "بريتا" للإنتاج المشترك للطبنجات البريتا في مصر وغيرها من الشركات الإيطالية وإمكانية تعزيز هذا التعاون.

من جانبه أشاد " كانتيني " بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الإستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، مؤكدًا على تطورها خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن رغبته في توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر كما قام بعرض رغبة شركات عدة في إقامة مشروعات صناعية مشتركة.

وأكد السفير الإيطالي علي أن المناخ الاستثماري في مصر خلال هذه الفترة هو مناخ جاذب؛ مشددًا على أن مصر من الأسواق الواعدة على مستوي العالم لجذب وزيادة الاستثمارات بها مما يجعل مصر مركزًا للانطلاق لأسواق أفريقيا والعالم الأمر الذي يدعو إلى بذل جهود مشتركة لخدمة العلاقات الثنائية.